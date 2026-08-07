Propuesta ampliaría difusión de personas desaparecidas en NL

La propuesta plantea que la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía General de Justicia puedan solicitar la publicación gratuita de los boletines de búsqueda

El Pleno del Congreso del Estado dio trámite a una iniciativa presentada por la diputada local de Morena, Brenda Velázquez, que busca ampliar la difusión de las alertas de búsqueda de personas desaparecidas mediante pantallas electrónicas y espectaculares digitales ubicados en la vía pública.

Proponen publicar gratuitamente los boletines

La propuesta plantea que la Comisión Local de Búsqueda y la Fiscalía General de Justicia puedan solicitar la publicación gratuita de los boletines de búsqueda, además de celebrar convenios con empresas que operan este tipo de espacios publicitarios para incrementar su alcance.

La legisladora señaló que el objetivo es aprovechar la alta visibilidad de estos medios para que las alertas lleguen a miles de personas que diariamente transitan por avenidas y carreteras de Nuevo León.

"Cada minuto cuenta cuando una persona desaparece y entre más ojos vean una alerta, mayores son las posibilidades de encontrarla. Queremos que la tecnología también ayude a salvar vidas", afirmó Brenda Velázquez.

Iniciativa ampliaría los canales de difusión

La diputada explicó que la iniciativa busca complementar los mecanismos de difusión que ya se utilizan, como redes sociales, medios de comunicación y telefonía móvil, incorporando herramientas que permitan una respuesta más rápida ante la desaparición de una persona.

"No podemos dejar sin utilizar ningún recurso que pueda hacer la diferencia. Si una pantalla ayuda a que una persona regrese con su familia, entonces vale la pena impulsar este cambio en la ley", agregó.

Con esta reforma, Brenda Velázquez busca fortalecer el sistema de búsqueda de personas desaparecidas en Nuevo León, ampliando los canales de difusión y aumentando las posibilidades de localizar a quienes son reportados como no localizados.