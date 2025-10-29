Proponen suspender licencia a conductores peleoneros

La Comisión de Movilidad revisa la propuesta de suspender las licencias a conductores u operadores de diferentes transportes que bajen a pelear en vía pública

La Comisión de Movilidad continúa revisando la propuesta de suspender las licencias a los conductores u operadores de diferentes transportes que se bajen a pelear en vía pública.

La diputada Aile Tamez, presidenta de esta comisión puntualizó que al ser una suspensión se tiene que hacer un análisis profundo, sobre todo cuando se trate de peleas de operadores de transporte público, porque en algunas veces ellos no son los del problema y podrían salir afectados en su trabajo y se quedarían sin un operador.

“La iniciativa está en la comisión, está en estudio legislativo, sin embargo, sí creo que se debe de verificar porque está muy directa la acción de quitarle la licencia al operador, ya que estamos pensando que el operador siempre es el culpable y sabemos que no es así. “Entonces, solamente es responsabilizar a alguien, sea el operador o sea el usuario y o sea es su responsabilidad, no podemos decir que siempre va a ser el operador el culpable, pero si sí lo es, estoy de acuerdo en retirarle la licencia y que cumpla o con un castigo, pero pues no centrarnos en que siempre va a ser el operador el culpable”, dijo la diputada Aile Tamez.

Esta iniciativa se presentó en el mes de junio por parte de la diputada de Movimiento Ciudadano, Melisa Peña, quien confía en que una vez se apruebe en comisión, también se haga en el pleno, ya que es una iniciativa que beneficiaría la movilidad y seguridad del estado.

“Es una iniciativa que nos va a beneficiar a todos nosotros, porque hemos visto que se generan embotellamientos simplemente por pleitos que se generan en la calle, pretendemos que muy pronto pueda ya aprobarse en comisiones y posteriormente en el pleno”, dijo Melisa Peña.

La propuesta contempla suspender la licencia a conductores que se peleen en la vía pública y que la restitución de la licencia estará condicionada a que la persona complete un curso de rehabilitación o tratamiento correctivo, avalado por instituciones autorizadas.