Proponen subsidio general para tarifa de transporte público

“Este tipo de iniciativas viene a proteger el bolsillo de la gente, hay que recordar que hoy por hoy el usuario está molesto, está enojado, no solo con el servicio, sino con lo que el día de hoy se implementa, porque no solo es el ajuste tarifario, la gente también está molesta porque no hay tarjetas en las tiendas de conveniencia, ya no puedes pagar en efectivo, y si no tienes la tarjeta no puedes acceder”, dijo el diputado priista Rafael Ramos.