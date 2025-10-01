Proponen 'Sello Calidad Mundial' para la industria turística

La propuesta indica que los establecimientos que obtengan el sello “Monterrey 2026 – Servicio de Clase Mundial” podrán acceder a beneficios

Con la mira puesta en la Copa Mundial de la FIFA 2026, el diputado local de Morena, Jesús Elizondo presentó una reforma a la Ley de Fomento al Turismo del Estado, con la que busca crear el sello “Monterrey 2026 – Servicio de Clase Mundial” con miras al Mundial 2026.

Este sello pretende reconocer a los prestadores de servicios turísticos que cumplan con altos estándares de calidad, seguridad, higiene, sostenibilidad y atención al visitante, garantizando una experiencia integral para quienes elijan a Nuevo León como destino.

“Con este sello buscamos que Nuevo León se consolide como pionero en el país, reconociendo a quienes apuestan por la calidad y garantizar un servicio de clase mundial”, dijo el diputado Jesus Elizondo.

Así mismo, destacó que el turismo en la entidad atraviesa un momento histórico, ya que durante el primer semestre de 2025 se registraron más de 1.5 millones de turistas hospedados y una derrama económica de $14,000 millones de pesos

La propuesta indica que los establecimientos que obtengan el sello “Monterrey 2026 – Servicio de Clase Mundial” podrán acceder a beneficios como publicidad y promoción oficial por parte del Estado y municipios.

Además, obtendrán de capacitación, acceso a talleres especializados y alianzas estratégicas con otros prestadores certificados.

Agregó que el distintivo permitirá diferenciar al Estado frente a otros destinos como un referente en turismo de negocios, deportivo, cultural y de experiencias, modelo que ya ha tenido éxito en entidades como Ciudad de México, Yucatán y Jalisco.