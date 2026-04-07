Proponen programa para madres adolescentes en NL

La iniciativa busca brindar apoyo integral y continuo a jóvenes madres, garantizando su bienestar y el desarrollo de sus hijos tras el embarazo

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo, presentó una reforma para crear el Programa de Acompañamiento y Protección a Madres Adolescentes, donde se busca que las atenciones no desaparezcan después del embarazo.

La reforma es a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León, en done se propone crear esta ayuda para las madres con espacio seguro donde tengan acceso a atención psicológica, información sobre métodos anticonceptivos, maternidad, educación libre de violencia, salud sexual y mental, primeros auxilios, detección temprana de violencia, prevención de adicciones y apoyos que les permitan continuar con sus estudios.

"Es lamentable que se brinde protección a las adolescentes durante el embarazo, pero una vez que son madres se olvidan por completo de ellas" dijo Jesús Elizondo.

El diputado explicó que brindar acompañamiento a las madres adolescentes no solo favorece su bienestar, sino también el adecuado desarrollo de sus hijas e hijos, favoreciendo así mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para ambos.