Proponen prisión a quienes hagan 'tandas de cirugías estéticas'

La diputada Gabriela Govea propuso una pena de hasta seis años a quienes hagan estas 'tandas' argumentando que los establecimientos no tienen personal preparado

Una condena de hasta seis años de prisión fue lo que propuso la diputada del PRI, Gabriela Govea, para aquellas personas que ofrezcan ‘tandas’ de cirugías estéticas y también para directores o administradores de los centros médicos que permitan procedimientos médico-quirúrgicos por personal que no está capacitado.

En oficialía de partes, junto a la diputada Armida Serrato y profesionales de la salud, impulsaron esta reforma al código penal, en donde se ampliaría el delito a usurpación de funciones.

“Nosotros estamos pidiendo que se aumente hasta más de seis años de cárcel a estos establecimientos que autorizan procedimientos médico-quirúrgicos realizados por personal sin los requisitos establecidos en la Ley General de Salud".

“En el Código Penal no se encontraba ninguna sanción contra el establecimiento como tal, al que permite que se realice este tipo de cirugías. Entonces es importante no quitarlos del radar a los establecimientos, a los médicos que se ostentan como especialistas y que no tienen una certificación vigente”, dijo Govea.

La diputada agregó que en la actualidad también hay grupos de personas que hacen “tandas” de cirugías, las cuales juntan a varias personas que pagan cirugías en conjunto hasta que todas obtienen una.

Sin embargo, no se asegura que todo se haga en lugares certificados.

“Por tal motivo estoy pidiendo que se impongan sanciones a las personas que reciban dinero de terceros para ofrecer procedimientos estéticos a cargo de médicos sin la debida certificación”, agregó Govea.

Hace unas semanas, Jaqueline Yamileth Briones Torres, una joven de 25 años originaria de Saltillo, Coahuila, falleció durante una lipoescultura realizada en una clínica ubicada en la colonia Obispado, Monterrey.

La causa de muerte fue hemorragia interna y lesiones punzantes en tórax y abdomen, incluyendo daños en pulmones e hígado, según el dictamen médico forense.