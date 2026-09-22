Proponen permitir el pago del predial en 12 mensualidades

La propuesta busca brindar flexibilidad financiera a las familias para evitar problemas de liquidez durante el ejercicio fiscal.

Con el objetivo de aliviar la economía de los hogares y evitar problemas de liquidez, el diputado local del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Lechuga, presentó una iniciativa de reforma para permitir que el pago del impuesto predial pueda realizarse en doce parcialidades mensuales.

La propuesta contempla modificaciones a los Artículos 10 Bis y 21 Bis-12 de la Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Nuevo León, formando parte de la Agenda Mínima del Grupo Legislativo del PAN para el tercer año de la Septuagésima Séptima Legislatura del Congreso del Estado.

Opciones de pago y facilidades para los ciudadanos

De acuerdo con el documento presentado, la iniciativa busca dar flexibilidad a los contribuyentes sin eliminar los esquemas de pago que ya existen actualmente:

Pago mensual: Doce parcialidades con fecha límite de vencimiento a más tardar el día 5 de cada mes.

Pago bimestral: Continuará la opción de cubrirse por bimestres adelantados (febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre) a más tardar el día 5 de dichos meses.

Pago anual anticipado sin recargos: Podrá realizarse a más tardar el 5 de marzo.

Descuentos por pronto pago: Se mantienen los incentivos fiscales del 15% de reducción si se cubre la anualidad a más tardar el 5 de febrero, y del 10% de reducción si se realiza a más tardar el 5 de marzo.

"Un gasto más que sale del mismo bolsillo"

Al fundamentar su propuesta, el legislador panista señaló que la medida responde a una necesidad real de las familias nuevoleonesas, para quienes hacer frente a esta obligación de golpe resulta sumamente complicado debido a la presión inflacionaria y los gastos cotidianos.

"Hablar del impuesto predial muchas veces parece ser hablar de números, de leyes o de recaudación tributaria. Pero para una familia, pagar el predial no es solamente cumplir con una obligación: es un gasto más que tiene que salir del mismo bolsillo con el que se paga la comida, la luz, el agua, el transporte y todos los demás gastos de la casa", expresó Lechuga.

Asimismo, añadió que no se trata de ciudadanos que busquen evadir sus responsabilidades, sino de hogares que administran sus ingresos mes a mes y enfrentan dificultades de liquidez al acumularse el cobro en una sola exhibición.

Respaldado por estándares internacionales

Para robustecer la iniciativa, el diputado panista retomó las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), organismo que ha señalado que concentrar los impuestos sobre la propiedad en uno o pocos pagos genera problemas de liquidez en los hogares.

Según el organismo internacional, permitir esquemas de pago fraccionado facilita la administración financiera familiar y, cuando están adecuadamente diseñados, favorecen el cumplimiento de las obligaciones tributarias. La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y discusión en el Congreso del Estado de Nuevo León.

Con información de Samantha Treviño.