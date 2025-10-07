Proponen permiso turístico para automóviles foráneos

El diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente presentó una iniciativa para crear el ‘Permiso turístico’ que ayudaría a tener registros de estos vehículos

Para tener un control de los autos foráneos que ingresan a la entidad, el diputado coordinador del PAN, Carlos de la Fuente presentó una iniciativa para crear el ‘Permiso turístico’ que ayudaría a tener registros de estos vehículos.

El panista indicó esto abonaría a la seguridad tanto de los mismos turistas como de los residentes de Nuevo León, pues ya se implementa en otros lugares como Ciudad de México en donde los permisos se sacan en línea a través de un registro del vehículo y el conductor.

"Queremos homologar a lo que hacen en la Ciudad de México que lo hacen en línea, son dos permisos en línea por año hasta por quince días para garantizar que los vehículos que transiten estén debidamente regularizados y que estén con la información de los usuarios y que el gobierno pueda tener acceso a ellos por seguridad.

“No es correcto que haya 600,000 vehículos en la zona metropolitana de Monterrey y principalmente son empresas que se dedican al reparto de paquetería, la mayoría de ellas traen placas foráneas para evitar que se les ponga sanciones o multas”, dijo Carlos de la fuente.

Este permiso se crearía con una reforma a la Ley de Movilidad del estado, en donde sería la misma Secretaría de Movilidad la cual estaría tramitando estos permisos en línea para todos aquellos que entren a la entidad con placas foráneas.

La propuesta señala que los principales beneficios sería tener el registro d ellos vehículos foráneos, reducir la contaminación por vehículos automotores, mayor seguridad y protección a la población.