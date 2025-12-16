Proponen 'Ley Ojo Regio' para garantizar transparencia

La propuesta busca garantizar que la comunidad tenga acceso a la información pública para conocer qué se hace con el dinero público.

La plataforma Regio Poder presentó una iniciativa de nueva Ley de Transparencia de Nuevo León, bautizada como "Ley Ojo Regio", y pidió a los diputados locales aprobarla, ya que desde el pasado mes de junio la legislación local debió homologarse a la federal.

El documento fue entregado este lunes ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado por representantes de este movimiento, encabezados por el empresario Fernando Canales Stelzer, el fiscalista Juan Carlos Pérez Góngora, Víctor Zorrilla y Sandrine Mollinard, entre otros.

La propuesta tiene el subtítulo de "Transparencia Real Ya” y consta de 187 artículos y 15 transitorios.

Los promoventes aseguraron que su propuesta de legislación es de vanguardia y anunciaron que buscarán reuniones con los diputados para lograr su aprobación.

"Debió de haberse homologado en junio para tener acceso a todos los datos públicos para una mejor vigilancia de en dónde se utilizan los recursos, que todos los ciudadanos puedan tener acceso fácil”, explicó Canales Stelzer, expresidente de la Canaco.

En tanto, Pérez Góngora detalló que la iniciativa plantea crear un Consejo de Transparencia similar al de Agua y Drenaje de Monterrey, que estaría integrado por tres m representantes de gobierno, cuatro de las universidades y cinco de las asociaciones y cámaras.

"El Consejo vigilará que todas las dependencias suban la información, si no, ese Consejo les va a pedir a las dependencias que tienen que cumplir”, aclaró.

Si el ciudadano no obtiene la información pública, podrá acudir ante el Consejo para que se presente el recurso de revisión y se exija entregarla.

Si el funcionario incumple, se le aplicará una multa que iría de 30 mil a 150 mil pesos, y podría ser inhabilitado del servicio público.

Regio Poder es una plataforma integrada por empresarios y líderes de la comunidad para impulsar la participación ciudadana y la transparencia como motor para el cambio y busca promover a jóvenes para aspirar a cargos públicos.

El fundador de este organismo, el empresario, exdirectivo de FEMSA y exlíder del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Carlos Salazar Lomelí, no estuvo presente.