Proponen iniciativa de legítima defensa por violencia de género

La iniciativa presentada busca que las mujeres que en defensa propia lesionen o priven de la vida a su agresor no toquen la cárcel

La bancada de Movimiento Ciudadano, junto con la Secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan Ortega, presentó una iniciativa de reforma en materia de legítima defensa por violencia de género, para que las mujeres que en defensa propia lesionen o priven de la vida a su agresor no toquen la cárcel.

Esta reforma es al Código Penal y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en donde se puntualiza que aquellas mujeres que sean víctimas de cualquier tipo de violencia, puedan defenderse, y en el caso de que llegue a mayores, puedan no ser vinculadas a proceso, ya que lo hicieron para salvar sus propias vidas.

“Se debe juzgar con perspectiva de género, las mujeres se defienden en su honor, su vida o la de su familia, o su integridad física en general, y son privadas de la libertad por defenderse contra quien la agredió por defenderse.

“Tenemos mujeres privadas de la libertad por haberse defendido y mujeres que han sido privadas de la libertad porque no se ha juzgado con perspectiva género. Lo del Código Penal (queremos) sea como justificación a la legítima defensa como que no hay un exceso, porque la Ley cuando hay una cosa es defenderse”, dijo la secretaria de las Mujeres, Graciela Buchanan Ortega.

Agregó que es un tema de suma importancia, ya que en muchos casos las mujeres al defenderse de su agresor llegan a dañarlo de gravedad e incluso quitarle la vida, y ante estas acciones se les priva de la libertad, dejándolas como victimarias.

“El objeto incorporar un enfoque pro-víctima y con perspectiva de género a la legítima defensa, haciendo explícito que las mujeres que actúan para proteger su vida o integridad deben contar con una presunción reforzada cuando se encuentre acreditado que eran víctimas de violencia previa”, agregó la secretaria.

Por su parte, la diputada Melisa Peña, indicó que esta iniciativa viene desde el hecho de que no se puede juzgar de la misma manera a mujeres que cometieron este tipo de actos en defensa propia, a cuando se hace con dolo.

“Buscamos proteger a las mujeres, pero sobre todo proteger a la sociedad. No podemos tratarlas con el mismo peso de la Ley, las mujeres se quieren proteger de los actos de violencia que pues todos los días viven. Lo vivimos aquí en Nuevo León en muchos de los municipios y lo vamos a analizar a la brevedad”, dijo Peña.