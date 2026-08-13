Proponen frenar abusos de autoridad en retenes policiacos

La modificación consta de la adición de 17 artículos a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León y demás legislaciones

Para frenar los abusos en retenes policiacos, Sergio Gil Valdez, Notario Público 56, presentó una iniciativa de reforma a diversos artículos, la cual busca devolver la confianza de los ciudadanos a la autoridad.

La modificación consta de la adición de 17 artículos a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Nuevo León, a la Ley de Movilidad y a la Ley de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos de Nuevo León.

“Hemos visto abuso de la autoridad, principalmente de los retenes, en los puntos de verificación vehicular y tema de antialcohol, que muchas veces los disfrazan”, explicó. “Lo que estamos buscando es una seguridad mayor para la ciudadanía, que volvamos a confiar en la autoridad en los tránsitos, en la policía. “Buscamos que, en caso de que cometan una infracción, sea una causa grave para los oficiales y los comandantes; no puede ser arbitrario que la misma autoridad, que debe brindar seguridad y transparencia, no brinde temor, no dé motivo de duda y que no nos tengamos que escudar de los agentes de vialidad”.

Sergio Gil detalló que la propuesta también plantea que los ciudadanos conozcan que el oficial que los detuvo está videograbando en todo momento, ya sea a través de una cámara corporal o de la cámara que está en las unidades.

Se estipula que las imágenes captadas pueden ser interrumpidas y deberán guardarse.

“Se busca (con la cámara) evitar que se pueda presumir o se pueda cometer algún tipo de ilícito, tales como solicitar algún tipo de indemnización en el momento, digámosle de otra forma, cobro o corrupción, por así decirlo, y también se busca evitar que se cometan cualquier tipo de atropellos de los derechos de las personas, de los derechos humanos y sus garantías individuales”, dijo.

El notario público precisó que el fin básico de la reforma es hacer modificaciones en el rubro de la seguridad pública, para saber quiénes son los autorizados, cuál es el procedimiento para realizar estos retenes y bajo cuáles circunstancias deben conducirse los representantes de la autoridad.

Salvo los casos de seguridad, también se propone que se transparente dónde se instalarán retenes.