Proponen fondo estatal y federal para Protección Civil

Diputados y autoridades apoyan crear un fondo que refuerce a Protección Civil ante desastres, especialmente en municipios con recursos limitados

Además de resolver dudas, durante la glosa se planteó la creación de un fondo para ayudar a Protección Civil en caso de desastres, el cual sería con la ayuda del Estado y de la Federación, la cual tanto diputados como funcionarios estatales vieron positivo.

El planteamiento fue por parte del diputado del PRI, Javier Caballero en donde cuestionó que si estarían a favor de este fondo, ya que Protección Civil es el encargado de controlar todo tipo de desastres que suceden en Nuevo León y en algunas ocasiones en otras partes del país y del mundo.

“Es muy importante la creación de un fondo y cualquier dirección de Protección Civil ya sea municipal o estatal, nosotros hemos tenido un incremento gracias al gobernador, pero es un proceso poco a poco.

“Pero si el congreso en conjunto con nuestro Gobernador fomentan estas acciones sería muy bueno para el Estado”, dijo Erick Cavazos Director de Protección Civil.

Por su parte, el secretario de gobierno, Miguel Flores aseguró que esto lo estarán apoyando.

“Por supuesto, sabemos que Protección Civil está capacitada y el claro ejemplo es todos los lugares que hemos ido, sería muy bueno que exista este fondo, pero es algo que se tiene que dialogar en este nuevo presupuesto”, agregó.

En el mismo sentido, el diputado coordinador del PAN, Carlos de la fuente vio positivo este fondo.

“Es un área de oportunidad que tenemos, principalmente en los municipios no metropolitanos donde el recurso es más escaso, nosotros en la ley que vetó el anterior gobernador y no hemos avanzado porque no ha habido consenso, viene claramente donde los municipios se tienen que reforzar por parte del Estado”, dijo De la Fuente.