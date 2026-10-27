Proponen fideicomiso para rescatar casas en centro de Mty

Especialistas plantean un mecanismo con facultades legales para recuperar viviendas abandonadas y compensar a sus propietarios

La creación de un fideicomiso para rescatar casas abandonadas en el Centro de Monterrey es una de las propuestas de especialistas para recuperar las cerca de 2,800 viviendas que permanecen deshabitadas en esta zona de la ciudad.

El mecanismo permitiría recibir, administrar e intervenir propiedades para facilitar su rehabilitación y promover nuevos desarrollos inmobiliarios. Como parte de la propuesta, los propietarios podrían recibir departamentos o locales comerciales a cambio de incorporar sus terrenos a proyectos de recuperación.

Los especialistas también plantearon modificar los criterios que limitan la construcción de edificios en predios pequeños, así como elaborar un diagnóstico que permita conocer la situación legal de cada inmueble y determinar las causas de su abandono.

Proponen construir edificios de menor escala

Uno de los obstáculos para recuperar las viviendas es que las restricciones normativas favorecen proyectos en terrenos de 1,000 metros cuadrados o más, mientras que numerosos predios del primer cuadro de Monterrey tienen dimensiones reducidas, con frentes de aproximadamente cinco metros y hasta 30 metros de profundidad.

Estas características dificultan el desarrollo de proyectos inmobiliarios y reducen el interés de los inversionistas, por lo que los especialistas consideran necesario facilitar construcciones de tres o cuatro niveles en terrenos pequeños.

El consultor en urbanismo y exdirector del Instituto Municipal de Planeación Urbana y Convivencia de Monterrey (Implanc), Édgar Olaiz Ortiz, señaló que los criterios del Desarrollo Orientado al Transporte (DOT) contemplan incentivos y densidades para terrenos de 1,000 o 2,000 metros cuadrados, dimensiones que pocos predios del Centro cumplen.

Explicó que los propietarios de terrenos de apenas 200 metros cuadrados enfrentan limitaciones para aprovechar sus propiedades, debido a las densidades permitidas y las condiciones relacionadas con el estacionamiento.

“Lo que necesitamos es una densidad más orgánica, más pensada para los propietarios”, expuso Olaiz Ortiz, al señalar que permitir edificios de cuatro o cinco pisos en predios pequeños, junto con facilidades en materia de estacionamiento, podría hacer viables algunos proyectos.

Fideicomiso permitiría compensar a los propietarios

La propuesta contempla que el fideicomiso tenga facultades legales para recibir y gestionar los inmuebles, coordinar su rescate y facilitar el desarrollo de proyectos de vivienda y comercio.

En los casos donde sea posible construir nuevos edificios, los propietarios podrían ser compensados mediante la entrega de departamentos o locales comerciales. De esta manera, el esquema buscaría generar beneficios para quienes actualmente poseen propiedades abandonadas y, al mismo tiempo, reincorporarlas a la actividad urbana.

Sin embargo, antes de implementar este mecanismo, los especialistas consideraron necesario identificar las condiciones particulares de cada vivienda, especialmente su situación jurídica, para establecer cuáles pueden recuperarse y qué tipo de intervención requiere cada una.

Plantean identificar las causas del abandono

Selene Velázquez, integrante de la firma especializada en restauración de inmuebles Restaurika, consideró indispensable elaborar un inventario de las propiedades deshabitadas antes de diseñar estrategias para recuperarlas.

Explicó que algunas viviendas quedan vacías tras la muerte de sus propietarios y permanecen sujetas a procesos de sucesión intestamentaria. Otras son abandonadas por personas que emigran, incluso a Estados Unidos, y dejan de dar seguimiento a sus bienes inmuebles.

La especialista también señaló la necesidad de distinguir entre las propiedades afectadas por problemas sucesorios y aquellas cuyo abandono está relacionado con la especulación inmobiliaria.

“Hay muchos inmuebles y es necesario revisar cuáles están abandonados por problemas sucesorios y cuáles se encuentran en esa situación por mera especulación inmobiliaria”, indicó Velázquez.

La necesidad de intervenir estas propiedades se refleja en el crecimiento del abandono habitacional en el primer cuadro de la ciudad, que aumentó 20% en los últimos cinco años, de acuerdo con información publicada previamente por Info 7.

Durante un recorrido por la calle Carlos Salazar, entre la avenida Pino Suárez y la calle 20 de Noviembre, se contabilizaron 122 inmuebles. De ellos, 107 estaban habitados y 15 permanecían abandonados.

Impulsan talleres ciudadanos para restaurar inmuebles

Además de los mecanismos legales y financieros, Velázquez propuso impulsar acciones ciudadanas para conservar las construcciones históricas del Centro de Monterrey y prevenir su deterioro.

Como parte de esta iniciativa, adelantó que busca organizar talleres gratuitos sobre el uso de la cal y pinturas elaboradas con este material, con el propósito de compartir técnicas que ayuden a mantener las fachadas y preservar los inmuebles.

La integrante de Restaurika consideró que el municipio también podría organizar jornadas de capacitación, realizar visitas domiciliarias y distribuir material informativo para convocar a los vecinos. Como referencia, mencionó las acciones de mejoramiento de fachadas que se llevaron a cabo antes del Mundial de Futbol 2026.

“Desde el propio municipio se pueden organizar jornadas y talleres. Así como se estuvo tocando puerta por puerta para pintar las fachadas rumbo al Mundial, también se podrían entregar folletos e invitaciones para que los vecinos participen en estos talleres”, señaló.

Velázquez aclaró que, por ahora, su intención es desarrollar los talleres desde la iniciativa ciudadana, sin vincularlos directamente con alguna dependencia gubernamental.

Buscan recuperar el patrimonio del Centro de Monterrey

Las propuestas buscan combinar la recuperación jurídica y financiera de las viviendas con acciones de conservación impulsadas por especialistas y ciudadanos.

Para los expertos, conocer el estado legal de cada propiedad, facilitar proyectos inmobiliarios en terrenos pequeños y promover el mantenimiento de las construcciones son medidas que podrían contribuir a recuperar espacios actualmente deshabitados.

La finalidad es reincorporar estas propiedades a la dinámica urbana del Centro de Monterrey y evitar que continúen deteriorándose, mediante mecanismos que contemplen tanto los intereses de los propietarios como la conservación del patrimonio construido.