Proponen educación vial desde la escuela para reducir accidentes

Villarreal consideró que esta reforma es importante porque Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en accidentes viales y actualmente los siniestros

Para reducir la tasa de accidentes viales en Nuevo León, la diputada del PRD, Perla Villarreal, presentó una iniciativa de reforma para que desde la escuela los alumnos reciban talleres en educación vial.

La propuesta es una reforma a la Ley de Educación del Estado en la que se adiciona el artículo 144 Bis y otra reforma a la fracción XI del artículo 76 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

“(La reforma) es con el aspecto de que se crea una formación en la educación de nuestros niños en este aspecto (educación vial)”, explicó. “Esto no sería como una materia aislada, más bien sería una educación transversal. Es llevar este tipo de temas en contenidos que ya se llevan a cabo, sería más como talleres, desde educación básica, en secundaria y en preparatoria”.

Villarreal consideró que esta reforma es importante porque Nuevo León ocupa el primer lugar nacional en accidentes viales y actualmente los siniestros han aumentado en la Carretera Nacional.

“Este es un tema que tenemos que ponerle atención”, expresó. “Aquí en el estado hemos visto tres accidentes mortales en la Carretera Nacional en menos de un mes, lo cual habla de que tenemos que poner el tema sobre la mesa, tenemos que hacer algo”.

La legisladora precisó que esta reforma sería una nueva disposición en la Ley de Educación, debido a que actualmente no existe algo relacionado a la educación vial.