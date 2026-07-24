Proponen ampliar derechos de parejas en concubinato

Esta experiencia abrió el debate sobre la importancia de reconocer y proteger jurídicamente las diversas formas de integración familiar

Para fortalecer la protección jurídica de las familias constituidas en concubinato y establecer con claridad los derechos y obligaciones que derivan de esta figura legal, diputadas locales de Movimiento Ciudadano presentaron una iniciativa de reforma al Código Civil del Estado.

En compañía de Luis Alfonso Campa, conocido como “Pompo”, las legisladoras Paola Linares y Marisol González, plantearon que cuando una pareja tenga una hija o hijo en común durante su unión, se configurará legalmente el concubinato, lo que generará los derechos y obligaciones correspondientes entre ambas personas.

Buscan ampliar los derechos de las parejas en concubinato

La propuesta establece que entre las obligaciones derivadas del concubinato se encuentran el acceso a los servicios médicos y la seguridad social.

Además, se busca reconocer al concubino supérstite como el familiar más cercano en caso de fallecimiento, con los mismos derechos sucesorios que un cónyuge legal, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la ley.

"Lo que propone esta iniciativa es dejar muy claro que, cuando exista concubinato y haya hijos de por medio, sea motivo suficiente para que los derechos y obligaciones sean exactamente iguales a los de un matrimonio legal. Esta realidad que nos mostraron, más allá de la nota de que ellos son figuras públicas, es la realidad que viven muchas personas que, después de compartir toda una vida, cuidados, historia y, sobre todo, lo más importante, que es el cariño y el amor, que es lo que forma una familia, enfrentan situaciones similares”, explicó Linares.

El caso de “Pompo” impulsó la iniciativa

El caso de "Pompo", evidenció esta problemática. Tras compartir quince años de vida con Sofía Reyna y acompañarla durante su enfermedad, no pudo despedirse de ella ni participar en las decisiones relacionadas con sus servicios funerarios al no existir un vínculo matrimonial formal.

Esta experiencia impulsó la presentación de la iniciativa y abrió el debate sobre la importancia de reconocer y proteger jurídicamente las diversas formas de integración familiar.

“Hay muchas personas que ya han pasado por esto, pero al tratarse de gente privada, a lo mejor no vienen hasta acá. Gracias a que nosotros somos personas públicas, sí nos presentamos y queremos que lo que nos pasó sirva para algo, que en futuros casos no vuelva a suceder y que, si hay un hijo de por medio, tenga el derecho de despedirse de su madre o de su padre, y que no vuelvan a ser violentados sus derechos como niño. “¡Que viva la familia!, ya sea con matrimonio o en concubinato. Hay muchas razones por las cuales a veces las personas no pueden casarse”, dijo Luis Alfonso Campa.

Plantean proteger las diversas formas de familia

González indicó que se busca garantizar que las personas que han conformado una familia bajo la figura del concubinato cuenten con la protección legal necesaria para ejercer plenamente sus derechos y obligaciones.