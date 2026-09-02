Proponen a Perla Villarreal al frente del Congreso estatal

Semanas atrás, INFO7 había adelantado que Villarreal se perfilaba como la presidenta del Congreso, hecho que se concretó este martes.

La Comisión de Coordinación y Régimen Interno (Cocri) aprobó que la diputada del PRD, Perla Villarreal, funja como presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado durante el Tercer Año Legislativo.

La solicitud fue presentada por el presidente de la COCRI, Carlos de la Fuente.

Además de Villarreal, se propone que Rocío Montalvo sea vicepresidenta; Brenda Velázquez, segunda vicepresidenta; Claudia Caballero, como secretaria; y Cecilia Sofía Robledo, como segunda secretaria.

Semanas atrás, INFO7 había adelantado que Villarreal se perfilaba como la presidenta del Congreso, hecho que se concretó este martes.

Antes de la decisión, la Cocri rechazó la propuesta de Sandra Pámanes, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, de nombrar a Mario Salinas como presidente.

De la Fuente señaló que la propuesta de Pámanes no tenía la integración completa de la mesa directiva, por lo que pidió a los integrantes que la completaran, a lo cual no accedieron.

Al no contar con los votos, se rechazó la propuesta de Pámanes.

También se descartó la propuesta hecha por Guadalupe Rodríguez del PT y Claudia Chapa del PVEM de que la presidencia fuera integrada por los partidos minoritarios.

En la sesión de la Cocri, se integró a Tomás Montoya a los trabajos por ser el nuevo coordinador de la fracción de Morena.