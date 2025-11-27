Propone Waldo Fernández, que censos de INEGI sean cada cinco años

El morenista argumentó que las estadísticas actuales no capturan la realidad de algunas localidades que en años recientes presentaron crecimiento acelerado

El senador por Nuevo León, Waldo Fernández, propuso actualizar la periodicidad del Censo de Población y Vivienda del INEGI, que actualmente se realiza cada 10 años. El morenista argumentó que las estadísticas actuales no capturan la realidad de algunas localidades que en años recientes presentaron crecimiento acelerado, lo que genera inequidad y rezagos en la calidad de vida de millones. Algunos ejemplos son los municipios de Pesquería y García, en Nuevo León, pues estos han crecido exponencialmente en muy poco tiempo, por lo que ilustran la necesidad de datos actualizados. La propuesta sugiere reducir la periodicidad a cinco años o implementar mediciones intermedias obligatorias, asegurando una distribución más justa de recursos. “Si queremos gobernar bien, primero tenemos que contar bien”, enfatizó. Esta iniciativa busca modernizar la planeación pública y garantizar que cada comunidad reciba los recursos necesarios.