Propone Samuel García eliminar 'Pase Turístico'

El mandatario estatal dijo que en su lugar se reforzará la vigilancia de los vehículos foráneos con labores de inteligencia de parte de Fuerza Civil

Al advertir que se puede prestar a abusos de los tránsitos municipales, el gobernador Samuel García informó que dará marcha atrás al polémico “Pase Turístico” programado para entrar en vigor en octubre.

Durante rueda de prensa dijo ya haber instruido al Instituto de Control Vehicular y Fuerza Civil a no ejecutar ninguna acción que permita materializar la aplicación de la medida, aprobada en abril por el Poder Legislativo mediante una reforma a la Ley de Movilidad.

“Vamos hoy a mandar una propuesta y también un veto, estamos viendo como jurídicamente vetar, pero lo más sano es que el mismo Congreso derogue. Esta Ley como salió está mal y se puede corregir y mejorar”, opinó, “sin ánimos de confrontar, menos de generar polémica, se va a dar de baja, ya no existe en el portal ni tampoco en Periódico Oficial”.

En ese sentido, adelantó que en lugar del Pase van a fomentar el replaqueo de los vehículos foráneos que ya radican en la entidad.

“¿Cuál es propuesta?: Mejor incentivar a que se haga el cambio de placa y/o de propietario en línea y aplicando descuentos. El programa que estamos puliendo es una ampliación para que sean descuentos muy llamativos”, describió. "Lo que estamos previendo es qué descuento hacemos al refrendo, al cambio de placa, y si podemos eliminar enteramente las multas, condonarlas”, señaló.

Aunque inicialmente el Estado ya se preparaba para aplicar el "Pase Turístico", cuestionamientos del sector industrial hicieron que se considerara dar marcha atrás, según reveló García Sepúlveda. Y es que el cumplimiento de la medida recaería en las autoridades municipales.

“Hemos estado viendo a las cámaras (empresariales)”, dijo “nos han alertado de que sigue habiendo actos de molestia de los tránsitos en transporte de carga, transporte vehicular. “Les decíamos que es una ley del Congreso que en su momento, tengo que ser muy honesto, no advertimos como hoy que pudiera ser gran acto de molestia y no se vetó”.

Por otro lado, el mandatario estatal dijo que la no implementación no repercutirá en materia de seguridad, pues se reforzará la vigilancia de los vehículos foráneos con labores de inteligencia de parte de Fuerza Civil.