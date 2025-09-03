Propone Samuel estrategia para denuncias de violencia de género

La propuesta fue presentada en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Palacio Nacional, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, propuso la creación de una estrategia nacional para que las mujeres puedan denunciar la violencia que sufren en sus hogares.

La propuesta fue presentada en la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública en el Palacio Nacional, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En la reunión, que contó con la presencia del gabinete de seguridad federal y los gobernadores del país, García destacó la necesidad de un programa a nivel federal que facilite la denuncia oportuna.

“Proponerles que, así como la estrategia de extorsión, podamos a nivel federal dar un programa de denuncia a las mujeres de lo que viven dentro de casaQue, por miedo, por familia no lo dicen, no denuncian, pero sí están viviendo un infierno las hijas, las hermanas, las primas, etcétera”, agregó.

Subrayó que muchas mujeres, incluyendo "hijas, hermanas, primas", viven en un "infierno" y no denuncian la violencia por miedo o por lazos familiares.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, respaldó la iniciativa de su homólogo neoleonés.

Avances en materia de seguridad

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo conjunto con la Federación y el compromiso de los gobernadores para mejorar la seguridad del país.

Entre las reducciones más notables, Nuevo León se destacó con una disminución del 51% en homicidios, ubicándose como uno de los estados con mayor progreso en seguridad.

Señaló que los acuerdos buscan "aterrizar la estrategia nacional a nivel estatal" y fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación, así como las policías estatales y municipales, en coordinación con el gobierno federal.

"Vamos bien y vamos a ir mejor", concluyó Sheinbaum.

La secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, presentó un informe comparativo de la incidencia delictiva entre enero y agosto de 2024 y el mismo periodo de 2025.

El informe reveló que 26 estados registraron una disminución en homicidios dolosos, tres se mantuvieron sin cambios y solo tres mostraron un aumento.