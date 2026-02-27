Propone reforma para fomentar registro de propiedad industrial

El diputado local de Morena, Jesús Elizondo presentó una reforma para fomentar el registro de la propiedad industrial de las Empresas del Estado.
Busca formentar protección de propiedad intelectual
La iniciativa es una reforma a la Ley de Fomento a la Inversión y al Empleo para el Estado para que haya programas destinados a fomentar la protección, desarrollo, aprovechamiento y comercialización de activos de propiedad intelectual generados en el estado.
“Es importante crear este capítulo en esta ley de fomento de la inversión del empleo para que se le pueda destinar a través de fondos o a través de esquemas de exenciones, de incentivos, apoyos a aquellas empresas que obtengan el registro de patentes que sean estratégicas y que sean benéficas para la economía del Estado y del país. Hoy tenemos empresas en China, por ejemplo, que en 10, 15 años valen más económicamente en cuanto a su capacidad de mercado que empresas que tienen 100 años en Nuevo León.
Porque le han apostado la innovación, le han apostado al registro de patentes, le han apostado a mejorar sus procesos. Aquí tenemos varias empresas en el estado que lo hacen, sabemos que lo hacen y es importante buscar el que ellos registren sus patentes, registren esos esas invenciones y también el que al de existir estas subvenciones, estos incentivos puedan entonces dentro de su misma empresa, tener un financiamiento para las y los investigadores, para las y los ingenieros desarrolladores de estas patentes y que no estemos solamente reaccionando a los mercados internacionales”, dijo Jesús Elizondo.
Señaló que con estos incentivos habría una diversidad en la cultura de registro de marcas por parte micro, pequeñas y medianas empresas, se fortalecerá la competitividad entre estas mismas empresas y que hay empleos de mayor especialización y remuneración.