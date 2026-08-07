Propone que empresas instalen tratadoras de agua residual

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local explicó que la iniciativa es una reforma a la Ley de Agua y Drenaje de Nuevo León

Con el fin de frenar el colapso del drenaje y que las empresas tengan a la mano un recurso vital, Carlos de la Fuente, propuso que las industrias cuenten con sus propias plantas tratadoras de agua residual.

El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso local explicó que la iniciativa es una reforma a la Ley de Agua y Drenaje de Nuevo León.

"(El objetivo) es que se pueda tener la facultad de que empresas privadas pongan sus propias plantas tratadoras de aguas residuales”, detalló.

“Hoy tenemos una problemática de saturación del drenaje sanitario. (Buscamos) modificar la Ley de Agua y Drenaje para que aquellos particulares que quieran comprar el agua, pues vamos a decir en crudo, el drenaje sanitario, para tratarlo dentro de sus instalaciones, hacer una planta tratadora de agua y poder utilizar agua tratada en sus procesos, se pueda dar esta facilidad desde el punto de vista de la ley.

El legislador panista afirmó que con la modificación a la ley se evitará que las aguas negras dañen los pluviales naturales.