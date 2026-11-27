El proyecto contempla 5 carriles y tres etapas hasta Los Cristales; antes de construirlo, propone remodelar el Acueducto y el Antiguo Camino a Villa de Santiago

Ante el congestionamiento que enfrentan diariamente miles de automovilistas en el sur de Monterrey, el secretario general de gobierno, Miguel Flores Serna propuso construir un segundo piso de 11 kilómetros sobre la Carretera Nacional, con cinco carriles y un plan de desarrollo en tres etapas.

“Monterrey tiene mucha historia y merece proyectos y una ciudad de futuro”, afirmó.

El proyecto, indicó, busca atender el crecimiento vehicular de una de las zonas con mayor expansión inmobiliaria de la ciudad y contempla extender la infraestructura elevada hasta el sector de Los Cristales.

Flores Serna señaló que la propuesta considera un horizonte de planeación de 30 años, ante el crecimiento urbano y la demanda de movilidad en el sur de Monterrey.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el funcionario estatal cuestionó la planeación vial del municipio de Monterrey, al señalar que el desarrollo habitacional debe ir acompañado de una estrategia de movilidad.

Sus declaraciones se dieron, señaló, en medio de la inconformidad de vecinos por un proyecto que contempla la construcción de mil departamentos en el sur de la ciudad.

“Yo les decía que primero el alcalde debería de pensar en un plan estratégico de movilidad”, expresó Flores Serna.

El secretario explicó que desde hace meses trabaja con un despacho certificado a nivel internacional en el diseño de una solución vial que responda a las necesidades actuales y futuras de la zona.

El proyecto contempla que la incorporación al segundo piso se ubique en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Garza Sada, para distribuir el flujo vehicular en dos niveles y reducir la saturación de la Carretera Nacional.

La obra se desarrollaría en tres etapas y tendría como última fase la conexión hasta Los Cristales.

Como parte de la planeación, Flores Serna planteó remodelar el Acueducto y el Antiguo Camino a Villa de Santiago, dos vías paralelas a la Carretera Nacional que funcionarían como alternativas para los automovilistas.

Estas adecuaciones se realizarían antes de iniciar la construcción del segundo piso, con el propósito de reducir las afectaciones viales durante los trabajos.



