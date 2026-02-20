Propone Jesús Elizondo careo público por caso Next Energy

El diputado mencionó que la confrontación personal no abona al fortalecimiento de las instituciones y reiteró que la FGR permitiría un proceso objetivo

Luego de que el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza invitara a Luis Donaldo Colosio a hablar del contrato con Next Energy, en el Congreso del Estado se pidió que esta charla sea abierta a la ciudadanía se haga en el recinto legislativo.

La propuesta fue hecha por el diputado de Morena, Jesús Elizondo indicó que ya que los dos funcionarios se han hecho acusaciones públicas, es mejor que todo se haga dentro del marco de la legalidad, la transparencia y la certeza jurídica, por lo cual también llamó a la Fiscalía General de la República a intervenir.

“Es un caso de interés público que se ha politizado y ha generado mucha polémica, y vemos al alcalde actual de Monterrey y a un exalcalde peleándose en redes sociales; casi pareciera que es un concurso de a ver quién es más culpable. “La propuesta es un exhorto a la FGR para que investigue el caso de Next Energy y también viendo que ayer se estaban retando a un dialogo, pues que lo hagan aquí en el Congreso y que se transmita en vivo y con los medios de comunicación”, dijo Jesús Elizondo.

Durante esta semana, el tema de Next Energy ha salido nuevamente a la luz pública, pues en videos de redes sociales Adrián de la Garza dice que el que el municipio haya perdido más dinero de lo acordado es culpa de Luis Donaldo Colosio, mientras que Colosio dice que es culpa de De la Garza.

El caso de Next Energy en Monterrey es por un contrato que se hizo en el 2019 con la anterior administración de Adrián de la Garza, en donde la empresa se comprometió a traer energía limpia para Monterrey por un contrato de casi $7,000 millones de pesos.

Sin embargo, la energía nunca llegó y el municipio de Monterrey siguió pagando. Posteriormente, en la gestión de Luis Donaldo Colosio, se renegoció el contrato, en el cual se aseguró que se subieron los pagos en un 400%.