Propone Heriberto Treviño crear manual de intervención policial

El documento contempla difundir de forma permanente las facultades de los elementos de seguridad y las líneas de emergencia.

La iniciativa busca facilitar a la población el conocimiento de sus derechos y obligaciones durante una interacción con elementos de seguridad, así como brindar mayor certeza a los policías sobre el marco legal de sus actuaciones.

Para fortalecer la relación entre la ciudadanía y los cuerpos de seguridad, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Pública del Estado para crear un manual de interacción entre policías y ciudadanos.

La propuesta plantea que este documento permita a la población conocer, de manera sencilla y accesible, sus derechos y obligaciones durante una intervención policial, así como las facultades y responsabilidades de los elementos de seguridad.

Treviño Cantú explicó que, si bien la actuación de los cuerpos policiales se encuentra regulada por la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y otros ordenamientos en materia de seguridad, estos documentos emplean un lenguaje técnico que puede resultar difícil de comprender para la ciudadanía.

“La seguridad es responsabilidad de todos”, señaló el legislador, al destacar la importancia de que la población tenga información clara sobre qué puede esperar durante una interacción con la autoridad, cuáles son sus derechos y cuáles son también sus obligaciones.

El diputado priista aclaró que la propuesta no pretende sustituir los protocolos existentes ni invadir las facultades de las corporaciones policiales, sino facilitar la comprensión de las normas y derechos que ya están establecidos.

“Se busca algo muy concreto: que las leyes y los derechos que ya existen puedan ser entendidos por cualquier ciudadano, que resguarde su integridad y facilite la labor de las fuerzas del orden”, afirmó.

La iniciativa fue presentada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo y contempla adicionar un tercer y cuarto párrafo al artículo 39 de la Ley de Seguridad Pública del Estado.

¿Qué incluiría el manual?

De acuerdo con Treviño Cantú, el manual deberá explicar de forma clara y didáctica aspectos como:

Los derechos y obligaciones de los ciudadanos durante una intervención policial.

Las facultades y derechos de los elementos de seguridad.

Los principios de legalidad, proporcionalidad y trato digno.

Las etapas básicas de una intervención policial.

Las normas aplicables a cada actuación.

Los teléfonos oficiales de emergencia y denuncia, como el 911 y 089, además de las líneas municipales.

El legislador consideró que contar con información accesible podría contribuir a prevenir conflictos y malentendidos durante las intervenciones.

“Cuando una persona desconoce sus derechos, las facultades de la autoridad o la manera correcta de actuar durante una intervención, pueden generarse malentendidos que son completamente innecesarios”, sostuvo.

Asimismo, reiteró que el conocimiento de los derechos debe ir acompañado de una comprensión de los deberes y responsabilidades de los ciudadanos frente a la autoridad.

Difusión permanente

La propuesta establece que los manuales deberán elaborarse en un lenguaje accesible y didáctico, además de respetar la autonomía municipal y las atribuciones de las distintas corporaciones policiales.

También plantea que su contenido sea difundido de manera permanente mediante plataformas digitales, módulos de atención, redes sociales oficiales y otros medios que permitan su consulta por parte de la población.

Treviño Cantú destacó que la iniciativa busca también contribuir a un trato digno hacia los elementos de seguridad, al enmarcar la propuesta en la conmemoración del Día del Policía en Nuevo León, celebrado el pasado 5 de septiembre.

La fecha recuerda a Marcelo Garza y Garza, exdirector de la Agencia Estatal de Investigaciones, quien murió en octubre de 2006 en cumplimiento de su deber.

Con información de Marysol Flores.