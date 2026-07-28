Propone García mesas de AyD en colonias con más desabasto

El alcalde planteó realizar las mesas de trabajo en colonias con desabasto para agilizar soluciones, revisar la red hidráulica e informar sobre tandeos

Con el objetivo de atender directamente las zonas más afectadas por la falta de agua potable, el alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, propuso trasladar las Mesas de Trabajo con Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a las colonias con mayores problemas de desabasto con el fin de agilizar la atención.

Al encabezar la cuarta Mesa de Trabajo con directivos del organismo estatal, el edil afirmó que las soluciones deben construirse en el territorio, de la mano de la ciudadanía y con una estrecha coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Guerra sostuvo que una problemática de esta magnitud requiere que las decisiones se tomen directamente en las comunidades, escuchando a los vecinos y verificando de primera mano las condiciones de la red hidráulica.

"Yo recorro todos los días el territorio y conozco de primera mano la realidad que viven nuestras familias. Lo mejor es que trabajemos juntos, que la información salga de manera coordinada y que lleguemos directamente a los ciudadanos", expresó.

Como parte de la estrategia, el presidente municipal planteó que las próximas mesas de trabajo se realicen en las colonias con mayor número de reportes por falta de agua, iniciando en Vista Montaña y Hacienda del Fraile, para posteriormente extender los recorridos técnicos a Sierra Real, Brisas, Urbivillas IV, Urbivillas V y otros sectores que enfrentan problemas de suministro.

Explicó que esta dinámica permitirá que personal operativo de Agua y Drenaje, funcionarios municipales y vecinos revisen de manera conjunta cada caso, identifiquen las causas de las fallas y definan soluciones inmediatas, reduciendo los tiempos de respuesta.

Durante la reunión también se fortaleció la coordinación entre el municipio y el organismo estatal para mejorar la comunicación con la ciudadanía respecto al esquema temporal de distribución de agua potable que se aplica en diversas colonias.

En ese sentido, el alcalde destacó que el municipio de García mantiene una comunicación permanente con la población a través de sus plataformas digitales y canales oficiales, por lo que propuso una estrategia conjunta de difusión para informar de manera clara y oportuna los horarios de suministro, los tandeos y las acciones operativas implementadas por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

El edil señaló que una campaña basada únicamente en recorridos casa por casa limita el alcance de la información, debido a que la mayoría de los habitantes sale temprano a trabajar y regresa por la noche.

"Es importante que los vecinos sepan con claridad cuándo les corresponde el suministro. Los tandeos son una medida temporal implementada por Agua y Drenaje para enfrentar la contingencia. Nuestra responsabilidad es mantener informada a la ciudadanía para evitar confusión y brindar certeza", puntualizó.