Propone Elizondo prohibir figura de 'cadeneros' en antros  

El legislador recordó que en mayo de 2025 presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado

El diputado con licencia Jesús Elizondo retomó su propuesta para combatir prácticas discriminatorias en restaurantes, bares y antros de Nuevo León, al advertir que aún existen establecimientos donde se condiciona el acceso de las personas por su apariencia física, tono de piel, vestimenta, edad, condición social u origen.

El legislador recordó que en mayo de 2025 presentó una iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado, así como a la Ley de Alcoholes y a la Ley para la Prevención y Combate al Abuso del Alcohol y de Regulación para su Venta y Consumo, con el objetivo de establecer reglas para evitar decisiones discrecionales en el ingreso a los establecimientos.

Elizondo se pronunció nuevamente contra estas prácticas luego de referirse a supuestos casos registrados en establecimientos nocturnos de San Pedro Garza García, donde, según audios difundidos públicamente, pero que no han sido verificados, donde se habría condicionado el acceso a los lugares con base en el tono de piel de los asistentes.

“Nos parece increíble que en 2026 sigamos teniendo ese tipo de actos de discriminación en un estado como Nuevo León”, señaló, mientras mostraba en su video la publicación de El Horizonte sobre el caso que reavivó el debate por la discriminación en antros de San Pedro.

El diputado explicó que su propuesta también contempla regular la función de los llamados “cadeneros”, al considerar que el personal de seguridad puede realizar filtros para garantizar la integridad de los clientes, pero no utilizar criterios físicos o sociales para decidir quién puede ingresar.

“Una cosa es un chequeo como el del aeropuerto y otra cosa es un filtro de quién entra y quién no entra”, afirmó.

Elizondo aclaró que su intención no es eliminar los empleos de quienes actualmente realizan labores de seguridad en los accesos, sino evitar que se conviertan en una barrera para el ingreso de los clientes.

“La idea no es quitarle su trabajo, que sigan desenvolviendo su actividad de seguridad adentro del establecimiento, pero que no sean ellos una limitante, una barrera al acceso”, sostuvo.

La iniciativa permanece como una propuesta para modificar el marco legal estatal y establecer mayores restricciones a prácticas que puedan derivar en actos de discriminación en establecimientos de entretenimiento.