Propone diputada que Congreso 'se ponga a jalar' más temprano

La vicecoordinadora de la bancada morenista presentó una iniciativa para adelantar de las 11:00 a las 10:00 horas el arranque de las sesiones ordinarias

Al considerar que el Congreso local está enviando un mal mensaje a la ciudadanía por los constantes retrasos en el inicio de las sesiones, la diputada local de Morena, Berenice Martínez, propuso modificar el Reglamento Interno para que los legisladores comiencen a trabajar más temprano y se establezcan límites de tiempo para el registro de asistencia y las votaciones.

La vicecoordinadora de la bancada morenista presentó una iniciativa para adelantar de las 11:00 a las 10:00 horas el arranque de las sesiones ordinarias, además de fijar reglas más estrictas para evitar retrasos provocados por la llegada tardía de los diputados.

“El Reglamento Interno marca que debemos empezar a las 11:00, pero nunca empezamos a las 11:00, la verdad es que esto es muy lamentable porque estamos dando un pésimo ejemplo a todos los nuevoleoneses, que son gente de trabajo y que se levantan muy temprano", señaló la legisladora.

Martínez sostuvo que en diversas ocasiones el inicio de las sesiones se ha postergado mientras algunos diputados llegan al recinto legislativo, incluso después de regresar de viajes, situación que consideró injustificable.

Como parte de la propuesta, el tablero electrónico para el pase de lista se abriría a las 9:30 horas y permanecería habilitado únicamente durante 30 minutos, con el objetivo de evitar que las sesiones arranquen fuera del horario establecido.

La diputada también planteó poner orden en los procesos de votación, estableciendo un límite máximo de cinco minutos para que los legisladores emitan su sufragio de manera electrónica.

Según explicó, tanto en la Cámara de Diputados federal como en diversos congresos estatales ya existen tiempos definidos para el registro de asistencia y las votaciones.

Como referencia, la morenista señaló que en la Ciudad de México las sesiones suelen iniciar a las 9:00 horas, mientras que en Sonora arrancan a las 10:00 horas, por lo que consideró viable ajustar los horarios en Nuevo León.

La iniciativa contempla modificaciones a los artículos 11, 79, 89, 95 y 142 del Reglamento Interno del Congreso del Estado y busca, según la legisladora, hacer más eficiente el trabajo parlamentario y evitar que los retrasos se conviertan en una práctica habitual.