Propone bancada de MC identificar autos oficiales de Nuevo León

La iniciativa busca modificar el artículo 191 constitucional para evitar que unidades arrendadas se utilicen con fines partidistas.

La diputada local de Movimiento Ciudadano, Brenda Velázquez Valdez, presentó una iniciativa para reformar el artículo 191 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, esto para que se establezca la obligación constitucional de identificar los vehículos y demás bienes muebles adquiridos o arrendados con recursos públicos.

Con este ajuste, los Poderes del Estado, los municipios y los organismos constitucionalmente autónomos deberán marcar sus bienes con la imagen institucional correspondiente, salvo las excepciones que señale la ley, garantizando así la prevención del uso indebido del patrimonio estatal y el fortalecimiento de la transparencia gubernamental.

“El inventario permite saber qué bienes posee cada ente y la identificación visible permite que cualquier persona reconozca esos bienes cuando se utilizan fuera de las oficinas públicas y advierta si su uso corresponde a fines oficiales”, señala la exposición de motivos.

Actualmente, la legislación estatal no contempla una obligación constitucional general para que los vehículos y otros bienes oficiales cuenten con identificación institucional visible, lo que dificulta que la ciudadanía pueda reconocerlos y detectar posibles irregularidades en su utilización.

“Un bien plenamente identificable inhibe su utilización para fines ajenos al servicio, facilita la presentación de denuncias ciudadanas y aporta elementos objetivos a los órganos internos de control”, establece la iniciativa.

La legisladora señaló que los bienes adquiridos con recursos públicos deben destinarse exclusivamente al cumplimiento de las funciones institucionales. Ante la cercanía del proceso electoral de 2027, Velázquez Valdez destacó la importancia de fortalecer los mecanismos de vigilancia ciudadana para prevenir que vehículos gubernamentales, incluidos los rentados, puedan ser utilizados para fines personales o político-electorales.