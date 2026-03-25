Propinan a hombre tres balazos en la colonia San Ángel Sur

La agresión generó una fuerte movilización en el sector durante la noche del lunes, cuya zona fue resguardada por elementos de Fuerza Civil

Un hombre resultó lesionado por impactos de arma de fuego durante la noche del lunes en calles de la colonia San Ángel Sur, en el municipio de Monterrey.



De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando la víctima se encontraba en la calle Valle Verde y San Angel y presuntamente fue agredido por otro individuo, quien habría sacado un arma de fuego y disparado en al menos siete ocasiones.

Tras el ataque, el hombre identificado extraoficialmente como Juan Antonio, de 36 años, recibió tres impactos de bala, uno en el glúteo otro en una de las piernas y un tercero en el hombro, lo que movilizó a cuerpos de auxilio hasta el sitio.

Paramédicos de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria al lesionado, quien posteriormente fue trasladado de urgencia al Hospital Metropolitano para su valoración médica.

La agresión generó una fuerte movilización en el sector, donde la zona fue resguardada por elementos de Fuerza Civil, mientras se realizaban las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.