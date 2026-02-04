Pronostican nuevo descenso de temperaturas en Nuevo León

Se prevé que el Frente Frío número 33 esté ingresando al norte y noreste del país, lo que favorecerá un descenso gradual en las temperaturas

Protección Civil Nuevo León dio a conocer el pronóstico meteorológico este martes 3 de febrero, en base a datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Se prevé que el Frente Frío número 33 esté ingresando al norte y noreste del país, lo que favorecerá un descenso gradual en las temperaturas durante los próximos días.

Según el mapa de pronóstico, se prevé que las temperaturas máximas para este martes oscilen alrededor de los 27 grados centígrados.

Luego estarán descendiendo a valores cercanos a los 12 grados el miércoles y alcanzando mínimas de hasta 8 grados el jueves, principalmente durante las madrugadas y primeras horas del día en el área metropolitana.

Desde CONAGUA, a través del Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene el monitoreo constante de las condiciones atmosféricas y de las imágenes de radar meteorológico.

Toda actualización relevante será informada oportunamente.

La fuente de información es CONAGUA, Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil Nuevo León.