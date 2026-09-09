Pronostican lluvias y fuertes vientos en Nuevo León este martes

Ante la posibilidad de viento fuerte, las autoridades recomendaron asegurar objetos que puedan desprenderse o ser desplazados

Las condiciones atmosféricas favorecerán la presencia de lluvias, ráfagas de viento y actividad eléctrica durante la tarde de este martes en distintas regiones de Nuevo León, informó Protección Civil estatal.

El pronóstico está relacionado con un canal de baja presión ubicado en el interior del país, el cual interactúa con una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos de la atmósfera.

Las precipitaciones podrían continuar durante la noche, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Región sur concentra la mayor probabilidad de lluvia

La Región Sur y montañosa presenta una probabilidad de lluvia del 60 por ciento, la más elevada del estado

. Para el Área Metropolitana y la Región Citrícola se estima un 30 por ciento, mientras que en las regiones Norte y Oriente será del 20 por ciento.

Entre los municipios y sectores donde podrían registrarse precipitaciones se encuentran Cerralvo, García, Linares, Cadereyta, Galeana, Montemorelos, Aramberri, General Zaragoza y Allende.

También existe posibilidad de lluvia en las zonas serranas de Santa Catarina y Santiago, así como en el sector sur de Monterrey.

Protección Civil pide extremar precauciones

Ante la posibilidad de viento fuerte, las autoridades recomendaron asegurar objetos que puedan desprenderse o ser desplazados, además de evitar cruzar calles inundadas, ríos y arroyos.

A los automovilistas se les pide reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y conducir con precaución en caso de lluvia o baja visibilidad.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada mediante fuentes oficiales y atender las indicaciones que sean emitidas durante las próximas horas.