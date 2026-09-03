Pronostican lluvias esta tarde en siete municipios de Nuevo León

Protección Civil recomendó asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar cruzar calles inundadas

Protección Civil de Nuevo León advirtió sobre la posibilidad de lluvias y actividad eléctrica durante la tarde de este miércoles 2 de septiembre, principalmente en las regiones Sur y Montañosa del estado.

Las precipitaciones serán ocasionadas por la interacción de un canal de baja presión con una vaguada en altura.

Regiones con mayor probabilidad de lluvia

La región Sur y Montañosa presenta la probabilidad más alta de precipitaciones, con un 30%.

Para las regiones Metropolitana, Norte y Citrícola se estima un 20%, mientras que en la región Oriente el pronóstico disminuye a 10%.

Entre los municipios y sectores donde podrían registrarse lluvias se encuentran Salinas Victoria, la zona serrana de Santa Catarina y Santiago, Galeana, Doctor Arroyo, Aramberri y Mier y Noriega.

Las autoridades señalaron que no se descarta la presencia de actividad eléctrica, especialmente en las zonas montañosas y del sur de Nuevo León.

Piden evitar ríos, arroyos y áreas inundadas

Ante las condiciones previstas, Protección Civil recomendó asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar cruzar calles inundadas, ríos o arroyos, debido al riesgo que puede representar el aumento repentino de las corrientes.

También pidió a la población mantenerse atenta a la información difundida mediante canales oficiales y tomar precauciones durante los traslados.

El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene el monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para atender cualquier situación relacionada con las lluvias.