Pronostican lluvias en NL por ingreso del frente frío número 30

Para este martes se esperan temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 16, con un 60 por ciento de probabilidad de lluvia

Durante la tarde-noche de este lunes se espera el ingreso del frente frío número 30 a Nuevo León, fenómeno que, aunque no provocará un descenso considerable en las temperaturas, sí traerá humedad y con ello lluvias de ligeras a moderadas, con posibilidad de precipitaciones fuertes en diversas zonas del estado, informó el director de Protección Civil del estado, Erik Cavazos.

Detalló que este sistema frontal forma parte de los 48 frentes fríos pronosticados para la actual temporada invernal.

“Es el frente frío número 30 que entraría prácticamente la tarde-noche del día de hoy. En temperaturas no habría una relevancia, estaremos a 10, 12 grados pero sí, insisto, este frente frío traerá humedad que es lo que estamos monitoreando y las lluvias que pueden estarse presentando a partir del día de mañana, miércoles y muy probablemente algo todavía para el jueves”, explicó el funcionario durante el Nuevo León Informa.

De acuerdo con el pronóstico, para el martes se esperan temperaturas mínimas de 12 grados y máximas de 16, con un 60 por ciento de probabilidad de lluvia.

Para el miércoles, las mínimas serían de 11 grados y las máximas alcanzarían los 20, con una probabilidad del 40 por ciento de precipitaciones. En ambos días se prevén rachas de viento de entre 15 y 20 kilómetros por hora.

Por otro lado, Protección Civil mantiene bajo vigilancia el frente frío número 31, el cual podría ingresar al estado durante el próximo fin de semana y también vendría acompañado de humedad y posibles lloviznas.

“Estamos hablando del sábado por la noche estaría entrando para el domingo, lunes y martes y las temperaturas serán muy similares para las que tuvimos este domingo, lunes, muy similar el patrón pero con humedad”, puntualizó Cavazos.