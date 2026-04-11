Pronostican lluvia fuerte hoy en 14 municipios de Nuevo León

Estas partes del estado tendrán lluvias este jueves y toma precauciones ante chubascos, rachas de viento y condiciones inestables por el frente frío activo.

Una vaguada en altura se desplazará sobre el norte y noreste del país y, en interacción con inestabilidad atmosférica, provocará este jueves chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en Nuevo León, con afectaciones en al menos 14 municipios, de acuerdo con información de Protección Civil del estado.

Estas condiciones se mantienen reforzadas por el Frente Frío 43, el cual ingresó desde la noche del sábado 4 de abril y continúa activo en la región.

¿Qué municipios de Nuevo León registrarán lluvias?

De acuerdo con autoridades, los municipios con registro de lluvia son:

Monterrey

Escobedo

San Pedro

San Nicolás de los Garza

Santiago

Allende

Cadereyta

Marín

Agualeguas

Villaldama

Montemorelos

Linares

General Terán

Agualeguas

¿Cómo seguirá el clima en los próximos días?

Se prevé que el Frente Frío 43 se mantenga activo hasta el lunes, prolongando las condiciones de lluvia, viento y ambiente más fresco en Nuevo León y otras entidades del norte y noreste de México.

La interacción del sistema frontal con una línea seca y la corriente en chorro subtropical ocasionará rachas de viento de entre 50 y 60 km/h, lo que podría incrementar el riesgo de caída de objetos y afectar la visibilidad en algunas zonas.