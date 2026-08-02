Pronostican domingo de lluvias fuertes en Monterrey

Protección Civil de Monterrey alertó sobre un incremento significativo de lluvias para este domingo 2 de agosto debido a la interacción de un frente frío

Protección Civil de Monterrey emitió una alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias fuertes, tormentas eléctricas y vientos intensos que podrían afectar este domingo 2 de agosto a la zona metropolitana, principalmente durante la tarde.

De acuerdo con el Centro de Monitoreo de la corporación, la interacción de un frente frío, una vaguada y el ingreso de humedad procedente del Golfo de México favorecerá condiciones de inestabilidad atmosférica que incrementarán de manera importante las precipitaciones en la región.

Las autoridades señalaron que la ventana principal de afectaciones se extenderá aproximadamente de las 12:00 a las 21:00 horas, aunque el periodo con mayor probabilidad de tormentas severas se espera entre las 14:00 y las 19:00 horas.

Los modelos meteorológicos indican que en la Zona Metropolitana de Monterrey podrían registrarse lluvias de moderadas a fuertes, con acumulados generales de entre 25 y 50 milímetros.

Sin embargo, en algunos sectores podrían presentarse precipitaciones puntuales de hasta 75 milímetros, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos importantes y problemas de circulación en avenidas y pasos a desnivel.

Además de la lluvia, se prevé actividad eléctrica frecuente con tormentas acompañadas de descargas atmosféricas.

Las autoridades también advirtieron sobre la posibilidad de caída de granizo de tamaño pequeño a mediano en distintos municipios metropolitanos.

Alerta por fenómeno de downburst

Uno de los principales riesgos asociados a las tormentas del domingo será la posible formación de downbursts, un fenómeno meteorológico caracterizado por corrientes descendentes de aire extremadamente fuertes que impactan la superficie y generan ráfagas intensas en cortos periodos de tiempo.

Protección Civil informó que existe potencial para registrar vientos de entre 80 y 100 kilómetros por hora, especialmente durante las horas de mayor desarrollo de tormentas.

Estas ráfagas podrían provocar caída de ramas, afectaciones menores en estructuras ligeras y desplazamiento de objetos que no se encuentren asegurados.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron a la población tomar medidas preventivas desde este sábado y planificar con anticipación las actividades programadas para el domingo.

Entre las principales recomendaciones se encuentran asegurar objetos en patios, azoteas y balcones, evitar resguardarse debajo de árboles envejecidos, anuncios espectaculares o estructuras inestables, así como conducir con extrema precaución ante la combinación de lluvia intensa y fuertes ráfagas de viento.

También se exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil y seguir las actualizaciones meteorológicas durante el desarrollo del sistema.

El Centro de Monitoreo de Protección Civil Monterrey informó que mantiene vigilancia permanente sobre la evolución de las condiciones atmosféricas para emitir avisos oportunos en caso de cambios en el pronóstico.

Las autoridades recordaron que ante cualquier situación de emergencia la población puede solicitar apoyo a través del número 911.