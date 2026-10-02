Pronostican chubascos y fuertes lluvias en Nuevo León

Autoridades alertaron sobre la presencia de descargas eléctricas y rachas de viento que afectarán a varias zonas de la entidad.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas se pronostican para las próximas tres horas en diversas regiones del noreste del país, afectando a los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí.

De acuerdo con el aviso meteorológico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la tarde de este 1 de octubre de 2026, el pronóstico abarca el periodo comprendido entre las 15:00 y las 18:00 horas.

⚠️ ¡Atención #Coahuila, #NuevoLeón y norte de #Tamaulipas! El #OCRB de #Conagua informa lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, actividad eléctrica, posible granizo y rachas de viento. Riesgo de encharcamientos, inundaciones y deslaves. ¡Toma precauciones! pic.twitter.com/aRGVUsr6lR — Conagua OC Río Bravo (@ConaguaOCRBravo) October 1, 2026 Las precipitaciones más intensas afectarán en Coahuila a las regiones Norte, Carbonífera, Centro-Desierto, Laguna y Sureste; en Nuevo León abarcarán las zonas Norte, Centro Periférica, Oriente, Área Metropolitana de Monterrey, Citrícola y Sur; mientras que en Tamaulipas impactarán las regiones Fronteriza, Centro y Mante, sumándose en San Luis Potosí los sectores del Altiplano, Centro y Media. Por otra parte, en la región Sur de Tamaulipas se prevén lluvias e intervalos de chubascos acompañados también de posibles descargas eléctricas. El informe advierte sobre vientos con rachas de componente sur de 40 a 50 km/h en Tamaulipas, así como en zonas de tormenta de toda la región noreste. Las autoridades alertan que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían ocasionar encharcamientos, deslaves, inundaciones y la crecida en los niveles de ríos y arroyos, mientras que las rachas de viento tienen el potencial de originar la caída de árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pide a la población extremar precauciones.