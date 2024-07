Pronostican caos en transporte por cambio a pago electrónico

El próximo 16 de agosto los camiones verdes dejarán de aceptar efectivo de forma permanente y tanto usuarios y operadores del transporte urbano pronostican un caos, ya que aseguran que el sistema no está preparado.

A través de una fotografía en redes sociales se dio a conocer que el pago electrónico ya sea con la tarjeta “Muevo León” o con la aplicación “Urbani” en los camiones verdes ya será la única opción y el Instituto de Movilidad y Accesibilidad indicó que este lunes el Gobierno del Estado lo estaría oficializando.

Ante esto, tanto usuarios como operadores indicaron que el sistema actual no está preparado.

“Las personas que no vamos por donde el metro, nos estaría afectando porque todos los de Santa Catarina o donde no hay metro tienen que venir hasta acá, ¿en qué? Si no van a aceptar el efectivo ¿cómo van a comprar la tarjeta?

“Ni siquiera dan buen servicio, aquí yo tengo una hora esperando el camión y no ha pasado, (tendrían que solucionar todos los problemas del transporte primero) para luego poner condiciones, si no, pues, cómo”, dijo Helida, quien es usuaria del transporte.

Por otra parte, los operadores de las rutas indicaron que el sistema del cobro con tarjeta o con la aplicación Urbani no siempre es el más rápido, por lo cual suelen perder mucho tiempo a la hora de cobrar.

“Es más difícil porque hay veces que te toca a la hora de pagar el pasaje, se amontona toda la gente aquí porque algunos no le saben todavía al sistema y sí nos afecta por el tiempo. Nosotros tenemos un tiempo de distancia, cada camión y a veces perdemos más tiempo en subir a la gente con el sistema ese”, indicó Mario Méndez, operador de una ruta urbana.

Desde que los camiones nuevos comenzaron a ser implementados en Nuevo León, el gobernador Samuel García ha sido el principal promotor del pago electrónico, asegurando que con este habría menos corrupción dentro de las rutas urbanas.

Comentarios