Pronostica Conagua para NL temporada de otoño con bajas lluvias

Estima la Comisión Nacional del Agua que las lluvias en Nuevo León, de septiembre a octubre, estarían 22% abajo del promedio histórico

Los meses de otoño en Nuevo León se pronostican más secos de lo normal pues se prevé que caiga hasta 22% menos lluvia del promedio histórico.

Con esto continuaría la racha que ya se había marcado en los primeros ocho meses del año, y de lo que INFO7 dio a conocer ayer miércoles.

Sin embargo, las lluvias pronosticadas para la siguiente estación son 24% superiores a lo que se precipitó el año pasado en el mismo periodo.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó este jueves sus estimaciones de lluvia para septiembre, octubre noviembre.

Para los tres meses en conjunto prevé una posible caída de 203.5 milímetros (mm) de lluvia que son 22% menos que los 248.1 mm del promedio que debe caer en ese periodo.

“El pronóstico muestra que en los próximos tres meses las precipitaciones podrían estar por debajo del promedio histórico.

“Estos pronósticos solo consideran precipitaciones ordinarias, esto puede cambiar con un evento extraordinario, los cuales son difíciles de predecir”, indicó el delegado de la Conagua en Nuevo León, Luis Carlos Alatorre Cejudo, en un mensaje publicado en redes sociales.

El año pasado, en esos tres meses cayeron 163.6 mm por lo que lo estimado para este año estaría 24% arriba.

Para el mes de septiembre, Conagua modificó su estimación pues el pasado 3 de julio había pronosticado que caerían 103.1 mm, pero en las gráficas de este jueves lo elevaron a 132 mm de lluvia.

Aún así, las lluvias del presente mes se quedarían 17% por debajo del promedio histórico que es de 159 mm, pero 9% arriba de los 120.8 mm que cayeron el año pasado.

En octubre, se estima que se precipitarán 55 mm lo cual es 16% menos que los 65 mm de lo que normalmente llueve ese mes aunque 38% superior a los 29.8 mm del año pasado.

Para noviembre, Conagua pronostica una caída de 16.4 mm de lluvia que son 32% menos de los 24.1 del promedio histórico, pero 433% superior a los 3 mm de ese mes del año pasado.

Este miércoles, INFO7 dio a conocer que de enero a agosto cayeron 273.7 mm de agua que son 41% menos que los 464.3 mm del mismo periodo del año pasado y 25% menos que los 383.3 mm del histórico.

“La precipitación acumulada con respecto al promedio histórico solo ha sido del 43% ( 279 mm) en lo que va del año”, indico Cejudo Alatorre.