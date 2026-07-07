Promulgan reforma que permite bajar a 28 años para ser gobernador

Un beneficiado directo de este cambio es el diputado local morenista, Jesús Elizondo, quien aspira a ser abanderado de su partido

En Nuevo León ya se podrá ser gobernador a partir de los 28 años.

La mañana de este lunes, el gobierno del estado publicó en el Periódico Oficial el decreto mediante el cual oficializa la reforma que reduce de 30 a 28 años la edad para ser mandatario estatal y de 21 a 18 para ser alcalde y diputado local.

Esta reforma aprobada por el Congreso local el pasado lunes 29 de junio, sí podrá ser aplicada en la elección para gobernador del 2027, pues se publica 90 días de arranque el año electoral, cuya fecha está marcada para el 6 de octubre, según los lineamientos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEPC).

“Decreto 2029: se reforma fracción II del artículo 71, la fracción II del artículo 118 y la fracción II del artículo 172, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León para quedar como sigue: “Artículo 71: Tener 18 años al día de la elección; Artículo 118: tener cuando menos 28 años al día de la elección”, indica el cambio a la Constitución local.

La primera vuelta de esta reforma se aprobó en marzo del año pasado y la segunda la semana pasada.

La reforma nació de una propuesta del diputado local de Movimiento Ciudadano, Miguel Flores Serna, ahora secretario general de Gobierno; de la diputada local del PRI, Armida Serrato, y la morenista, Anylú Bendición Hernández.

El día de la votación, esta última retiró su propuesta, pero ya había alcanzado la mayoría calificada en el pleno.

Un beneficiado directo de este cambio es el diputado local morenista, Jesús Elizondo, quien aspira a ser abanderado de su partido a la gubernatura del estado.

Sin embargo, la convocatoria de Morena exige tener 30 años, por lo que Elizondo se registró vía el PT, pero su solicitud fue rechazada, por lo que impugnó el proceso, cuya resolución está pendiente.