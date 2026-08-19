Promueven Monterrey cuidado ambiental en 'Alameda de Pinta'

La jornada de “Alameda de Pinta” incluyó dinámicas para conocer la flora local y entregó plantas nativas a participantes, con miras a impulsar la reforestación

En un esfuerzo por fortalecer la conciencia ecológica y dar a conocer la biodiversidad de la región, el municipio de Monterrey llevó a cabo una jornada de educación ambiental en el marco del programa semanal “Alameda de Pinta”.

La actividad fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, en coordinación con la Dirección para una Ciudad Verde, registrando una nutrida asistencia de familias y visitantes.

Para incentivar la participación ciudadana, las autoridades municipales implementaron dinámicas lúdicas orientadas al aprendizaje familiar, entre las que destacó la “Lotería de flores silvestres”.

A través de este tradicional juego adaptado, los asistentes aprendieron a identificar las distintas especies de flora que habitan en la zona metropolitana y la importancia de su conservación.

Como incentivo a la participación y con el objetivo de llevar el impacto ambiental a los hogares, las personas ganadoras de las dinámicas recibieron ejemplares de plantas nativas.

“Con este tipo de actividades, el Gobierno de Monterrey refrenda su compromiso de acercar la educación ambiental a la ciudadanía y fomentar la participación de las familias en el cuidado de las áreas verdes y la biodiversidad urbana”, informó el municipio.

Esta entrega busca promover la reforestación doméstica con especies que poseen una adaptación natural al clima local, lo que optimiza el consumo de agua y fortalece el ecosistema urbano.