Promueven 'Ley Monse' para evitar percances por vehículos pesados

Padres de una adolescente fallecida en un accidente impulsan una reforma para establecer horarios y rutas para el transporte de carga en Nuevo León

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Para evitar que el transporte de carga o vehículos pesados cobren la vida de inocentes en accidente vial, los padres de Monserrat presentaron en el Congreso del Estado una iniciativa para crear la ‘Ley Monse’.

La iniciativa Monse lleva el nombre de Monserrat y, una adolescente de 17 años que perdió la vida el 20 de agosto de 2026 en un hecho vial ocurrido en la avenida Leones, en Cumbres Elite Premier, el municipio de García.

José Filiberto Tamez Villarreal, de la asociación Causas Justas y representante legal de la familia, explicó que la iniciativa no formula imputación ni atribuye culpabilidad a persona física o moral alguna, el propósito es evitar que una tragedia como la de Cumbres se vuelva a repetir.

“Estamos asistiendo a los padres de Monse, que busca adecuar la legislación en materia vial para el tema de carga pesada y de la circulación en horarios, digamos, complicados”, explicó.

“La legislación va encaminada a que los horarios escolares, los horarios laborales pues obviamente tengamos rutas alternas, buscando un equilibrio entre el abastecimiento por parte de estas unidades y el no riesgo de la prevención de estos eventos”.

Martín de León, padre de Monse, mencionó que el objetivo de la propuesta es evitar que un accidente como el que se dio en Cumbres Elite Premier se repita.

“Estamos haciendo esto para que otra familia no sufra lo que nosotros estamos sufriendo ahorita, mi hija no va a volver, pero quiero que la recuerden con este hecho que en su nombre la vamos a honrar y la recuerden".

Olga Lidia Elizondo, madre de la adolescente, coincidió en que la propuesta busca sentar un precedente en materia de movilidad segura en Nuevo León.

“Esto es en beneficio para la ciudadanía, yo sé que son negocios, pero también tenemos que proteger a los niños, a todos los papás que llevan niños a la escuela, muchachos que van a los colegios, que esto no vuelva a pasar".

“No es lo mismo un choque normal a este tipo de vehículos que son fatales, tienen que tener sus horarios y deben respetarlos”.

En concreto, la reforma a la Ley de Movilidad del Estado propone que las autoridades estatales y municipios puedan gestionar la circulación de vehículos de carga de alto riesgo en zonas y horarios de alta exposición.

La familia mencionó que el caso sigue bajo investigación por la Fiscalía General de Justicia del Estado y actualmente el chofer de la revolvedora sigue prófugo.