Promueven Estado y San Pedro la prevención del suicidio

La funcionaria destacó que en el estado ya se cuenta con el centro de atención psicológica para ayudar a reducir la tasa del suicidio

En el marco del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, de la mano del alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, encabezaron el conversatorio para la prevención del suicidio 2026, dejando huella; donde exponentes compartieron su historia y brindaron recomendaciones para aquellos quienes pasen por momentos complicados.

“En la medida en la que nosotros tengamos esa formación y esa sensibilidad para identificar en una persona que quizás no quiere expresar o no puede expresar lo que está sintiendo, que nosotros tengamos esa oportunidad de identificar, de abordar y de referir con la persona que necesita o que requiere para su proceso de acompañamiento y de seguimiento”, comentó la encargada de salud.

La funcionaria destacó que en el estado ya se cuenta con el centro de atención psicológica para ayudar a reducir la tasa del suicidio, el cual cumple con el estándar de primer nivel.

“Al menos 1 persona al día muere en nuestro estado a causa de suicidio; tenemos un problema muy importante. Entonces, el primer paso fue tener un lugar más seguro para atender a los pacientes, bonito, humano, y luego empezar a desarrollar áreas de oportunidad y de vinculación con todos los hospitales, con las unidades de primer nivel y la capacitación a nuestros profesionales de la salud", dijo.

Por su parte, el alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, resaltó que estos temas deben ser escuchados principalmente por los jóvenes, quienes muchas veces están expuestos a situaciones complicadas.

"A mí me encantaría pedirles a todos ustedes que el día de hoy nos hagamos respondientes ante cualquier situación. Es un tema que a lo largo del comunicado más recurrente en el más social, en el correctamente de las personas, y me da mucho gusto que sí, estemos haciendo conciencia para poder, de perdido, no es erradicar, sino bajar las bajadas posibles las tasas de suicidio”, dijo Farah Giacomán.

Se exhortó a la ciudadanía a estar en alerta ante cualquier señal o comentario respecto al suicidio, pues muchas veces los jóvenes piden ayuda sin notarlo.