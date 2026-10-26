Promueven cercanía de programas sociales en Nuevo León

Miguel Ángel Flores Serna resaltó las brigadas de la entidad que concentran subsidios a mujeres, cobertura médica y seguridad alimentaria.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, reafirmó el compromiso de la administración estatal de mantener una política de proximidad social para trasladar de manera directa los programas, apoyos y servicios institucionales a las comunidades que más lo requieren en la entidad.

El funcionario estatal señaló que una de las prioridades centrales del gobierno es facilitar el acceso de las familias a los servicios públicos a través de mecanismos que permitan escuchar inquietudes, brindar atención sin intermediarios y ofrecer soluciones inmediatas.

“Lo nuevo sí cumple con estar cerca de la gente. No se trata solamente de tener programas, sino de llevarlos hasta las colonias y comunidades, escuchar a las personas y atenderlas directamente; es como tenemos que trabajar en beneficio de todas y todos los neoleoneses”, puntualizó.

Como parte de esta estrategia de descentralización de servicios, el secretario destacó el impacto de las brigadas “Ayudamos de Cerca”, un esfuerzo transversal encabezado por la Secretaría de Igualdad e Inclusión en el que participan diversas dependencias estatales.

Estas jornadas comunitarias tienen como objetivo concentrar en un solo espacio:

Trámites gubernamentales y facilidades administrativas.

Servicios de salud y esquemas de prevención.

Programas de apoyo social orientados a la atención de grupos prioritarios y sectores vulnerables.

Flores Serna detalló que dentro de la cartera de apoyos focalizados para los sectores con mayor rezago sobresale el programa “Ayudamos a las Mujeres”, el cual otorga un estímulo económico de 2 mil pesos mensuales, además del beneficio de transporte público gratuito para las inscritas.

Asimismo, el Secretario General de Gobierno ponderó la vigencia y operación coordinada de otras iniciativas insignia de la administración como Hambre Cero, el esquema de cobertura médica Cuidar tu Salud y el programa de Impulso a Cuidadoras, herramientas diseñadas para generar condiciones equitativas de desarrollo en el estado.