Promueven adopción responsable en jornada del área metropolitana

Finalmente, los organizadores invitaron a la ciudadanía a colaborar con los refugios, participar como voluntarios o brindar hogares temporales

Con un llamado a fomentar la adopción responsable, la esterilización y el cuidado de los animales de compañía, organizaciones civiles dedicadas al rescate animal realizaron una jornada de convivencia y concientización en la zona metropolitana, a la que fue invitada Martha Herrera, titular de la Comisión Operativa Municipal (COM) de Movimiento Ciudadano Monterrey.

En la actividad participaron representantes de Rescatando Cachorros Fundación Sofy, La Granja de Pety, Fundación Solovino y Pueblo Cinema, quienes organizaron espacios de adopción, convivencia familiar y un concurso de disfraces para perros y gatos, en el marco de las celebraciones del Día de Muertos.

Llaman a fortalecer la adopción responsable y el cuidado animal

Durante su mensaje, Herrera reconoció el trabajo de las asociaciones civiles que diariamente atienden a animales en situación de abandono, maltrato y vulnerabilidad, y destacó la importancia de generar conciencia sobre la responsabilidad que implica tener una mascota.

“Hoy estamos aquí celebrando a nuestras mascotas, pero también honrando a todas aquellas personas que deciden no voltear atrás, sino atenderlos, rescatarlos, cuidar su salud, esterilizarlos y, sobre todo, brindarles amor”, expresó.

La funcionaria hizo un llamado a las familias regiomontanas a sumarse a las acciones de protección animal y contribuir a construir una comunidad más consciente de las necesidades de perros y gatos.

Durante el encuentro se expuso que en el área metropolitana de Monterrey existen más de medio millón de perros y alrededor de un millón y medio de gatos en situación de calle, cifras que reflejan la dimensión del problema y la necesidad de fortalecer las acciones de rescate y atención.

Acompañada de su mascota Bicho, Herrera agradeció la invitación de Nelly Hernández y Luis Espino, a quienes reconoció por su labor en favor de los animales y las comunidades vulnerables.

Fundación Sofy tiene 59 perros en espera de adopción

Por su parte, Nelly Hernández, representante de Fundación Sofy, compartió la historia de Güero, un perro rescatado que actualmente busca una familia que le brinde un hogar definitivo. Explicó que la organización atiende a animales víctimas de abandono y maltrato y que actualmente cuenta con 59 perros en espera de adopción.

Como ejemplo del impacto del rescate animal, relató que Güero fue encontrado en condiciones de desnutrición y abandono, pero después de recibir atención y cuidados logró recuperarse. Actualmente, incluso participa como acompañante de apoyo emocional en Centros de Reinserción Social.

En tanto, Luis Espino, cofundador de Pueblo Cinema, destacó la importancia de dar voz a los animales y reconocerlos como seres que requieren protección, atención y condiciones dignas de vida.

Invitan a apoyar refugios y ofrecer hogares temporales

Además de promover la adopción responsable, la jornada incluyó un concurso de disfraces para mascotas, actividades familiares y la participación de entrenadores caninos, quienes compartieron recomendaciones para mejorar el cuidado y la convivencia con los animales de compañía.

Finalmente, los organizadores invitaron a la ciudadanía a colaborar con los refugios, participar como voluntarios o brindar hogares temporales a perros y gatos rescatados, al señalar que la protección animal es una responsabilidad compartida que requiere la participación de toda la sociedad.