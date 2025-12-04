Promueven actividades de inclusión para personas con discapacidad

La celebración comenzó en diversos planteles con actividades lúdicas y culturales, tales como el Festival de las Culturas, funciones de cine con causa

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Educación de Nuevo León llevó a cabo una extensa jornada de actividades este miércoles, orientada a promover la inclusión, visibilizar los retos que enfrenta este sector y garantizar una atención educativa integral y de calidad.

La celebración comenzó en diversos planteles con actividades lúdicas y culturales, tales como el Festival de las Culturas, funciones de cine con causa, la interpretación de villancicos en Lengua de Señas Mexicana y un rally deportivo adaptado, además de conferencias sobre el tema.

El punto central de la jornada tuvo lugar este miércoles con la inauguración de la Segunda Feria Laboral de Emprendimiento Productivo de los Centros de Atención Múltiple (CAM) con Formación para el Trabajo y Laborales.

El evento fue encabezado por el Secretario de Educación, Juan Paura García, y se instaló en la Plaza Municipal de Guadalupe.

En este espacio, alumnas y alumnos mostraron y ofrecieron al público productos elaborados por ellos mismos, como alimentos, artículos de carpintería, jardinería y repostería, demostrando las habilidades y destrezas que han adquirido en los programas de formación laboral que ofrecen los CAM.

La jornada alusiva al Día Internacional, instituido cada 3 de diciembre por las Naciones Unidas, se extenderá hasta el próximo sábado 6 de diciembre con la realización de diversos talleres y un rally inclusivo, refrendando el compromiso permanente de la dependencia con la comunidad estudiantil.

La Secretaría de Educación destacó su labor en el ciclo escolar actual, en el que cerca de 58 mil 168 estudiantes que presentan alguna condición de discapacidad se encuentran incorporados a la educación básica regular.

A esta cifra se suman 4 mil 652 alumnos que asisten a los Centros de Atención Múltiple y mil 281 a los CAM con Formación Laboral y para el Trabajo, garantizando el acceso a una educación de calidad y con equidad.