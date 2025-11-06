Promueven a un nuevo grado a 56 policías en Guadalupe

El alcalde Héctor García mencionó que estos ascensos son resultado de un proceso de evaluación impulsado por el Instituto Municipal de Desarrollo Policial

Un total de 56 policías de Guadalupe fueron promovidos a un nuevo grado durante la Ceremonia de Promoción de Ascensos 2025, realizada en el Salón Capitanes del Estadio BBVA.

El alcalde Héctor García mencionó que estos ascensos son resultado de un proceso de evaluación impulsado por el Instituto Municipal de Desarrollo Policial (INDEPOL), el cual reconoce el desempeño, la lealtad y la vocación de servicio de quienes diariamente trabajan por la seguridad en Guadalupe.

“Hay esfuerzo, hay pasión, hay valor, hay entrega, hay convicción, y además detrás de ustedes siempre hay una familia que los motiva a salir con la frente en alto y a ser dignos policías”, señaló el alcalde.

Junto con el Secretario de Seguridad Pública, Protección a la Ciudadanía y Prevención Social, Alfredo Fabela Pacheco, el munícipe colocó los distintivos correspondientes a cada uno de los elementos promovidos.

El evento contó con la presencia de autoridades municipales, mandos operativos y familiares de los policías ascendidos.