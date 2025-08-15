Promueve Waldo Fernández acciones para frenar el maltrato animal

Ante el alza de denuncias por crueldad hacia mascotas, el senador propuso medidas legales y educativas para erradicar el maltrato animal

Ante el aumento en las denuncias por maltrato y crueldad hacia animales domésticos en lo que va del año, el senador Waldo Fernández manifestó su preocupación e indicó que emprenderá acciones para erradicar este tipo de delitos.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia, hasta el cierre de julio se contabilizaron 133 denuncias relacionadas con agresiones a animales domésticos, lo que implica un incremento sustancial respecto a otros años.

“El incremento de la denuncia, por un lado, nos habla de una mayor conciencia de la población y una desnormalización de ciertas conductas violentas. Sin embargo, esta realidad nos da una dimensión de la problemática, lo que tiene que venir acompañado de una serie de políticas públicas que vaya más allá de las medidas punitivas”, señaló.

Fernández enfatizó que el maltrato animal es un reflejo de conductas de violencia y descomposición social que deben atenderse de manera integral.

“Es indispensable impulsar medidas que generen un cambio real en la relación que los ciudadanos mantienen con sus mascotas”, afirmó.

Adelantó que, desde el Senado de la República y también por los recorridos que hace en las calles de Nuevo León, ha buscado impulsar iniciativas y programas que fortalezcan la educación y la concientización sobre el bienestar animal, así como en reformas que permitan aplicar sanciones proporcionales y efectivas para prevenir y erradicar estos actos.

“Proteger a los animales no es solo un asunto legal, es un compromiso ético que habla de quiénes somos como sociedad. Si somos indiferentes ante el sufrimiento de un ser vivo, también normalizamos otras formas de violencia”, subrayó.

El senador reiteró su llamado a las autoridades locales y a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de maltrato animal y contribuir a una cultura de respeto y cuidado hacia todas las especies.