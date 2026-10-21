Promueve Monterrey la prevención del cáncer de mama

La feria municipal ofreció consultas, apoyo oncológico, terapia física, atención psicológica y donación de pelucas para pacientes

El Gobierno de Monterrey realizó una feria de servicios para promover la prevención y detección oportuna del cáncer de mama, además de brindar acompañamiento integral a las mujeres que enfrentan esta enfermedad, en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

La jornada se llevó a cabo en los bajos del Palacio Municipal, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva, encabezada por Fernando Margáin Sada; el Instituto Municipal de las Mujeres Regias, dirigido por África Elizondo; y la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides.

Al encuentro también asistieron Ivonne Álvarez, directora del Sistema DIF Monterrey; Rafael Ramos, secretario de Participación Ciudadana; Hugo Salinas, secretario de Servicios Públicos; así como diputados y regidores locales.

Destacan la importancia de la detección temprana

Durante su intervención, Fernando Margáin Sada destacó que acercar los servicios básicos de salud a la comunidad es una prioridad para la administración municipal, especialmente en enfermedades donde la atención oportuna puede influir en el proceso de recuperación.

El funcionario señaló que identificar el cáncer de mama en sus primeras etapas puede contribuir a que el tratamiento y la recuperación sean más breves.

“El tema de la detección temprana ayuda mucho, no nada más a la recuperación, sino también a que el proceso pueda ser más corto. Por eso, la detección oportuna se vuelve muy importante”, expresó.

Margáin Sada también reconoció la labor de las asociaciones civiles que participaron en la feria de servicios, cuyo trabajo contribuye a acercar información y atención a las mujeres.

Ofrece DIF Monterrey apoyo físico y emocional

Por su parte, la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, resaltó que la atención a las pacientes debe contemplar tanto sus necesidades clínicas como su bienestar físico y emocional durante los tratamientos oncológicos.

Para contribuir a este objetivo, el organismo municipal puso a disposición de la ciudadanía diferentes servicios, entre ellos apoyo oncológico, terapia física y acompañamiento psicológico.

También cuenta con grupos de acompañamiento especializados dentro de las Unidades Básicas de Rehabilitación (UBR), donde las mujeres pueden encontrar apoyo durante el proceso que enfrentan.

“Hacemos un llamado a todas las mujeres que lo necesiten para que se acerquen al DIF Monterrey, podamos hacer equipo y llevar todo esto juntas”, manifestó Oyervides.

Entregan pelucas y brindan servicios de salud

Como parte de las actividades de solidaridad, la organización Nuevo León SÍ entregó pelucas en las instalaciones del Auditorio 360, con el propósito de apoyar a las mujeres que experimentan la pérdida de cabello y otros efectos secundarios relacionados con las quimioterapias.

De manera paralela, la feria instaló módulos de atención ciudadana y servicios médicos para acercar distintas alternativas de cuidado a las asistentes.

La Dirección de Salud ofreció consultas de medicina general, enfermería, nutrición, salud mental, atención dental, salud de la mujer y sexualidad. Además, el Instituto Municipal de las Mujeres Regias participó mediante sus Talleres Productivos.

La Escuela Técnica Pablo Livas también se sumó a la jornada con un módulo de estética y maquillaje, mientras que Fuerza Rosa, Farmacia Oncológica y la Asociación de Diabetes brindaron orientación y entregaron muestras.

Realizan activación física y donación de trenzas

La jornada concluyó con una sesión masiva de activación física y una campaña comunitaria de corte de trenzas destinadas a la donación y confección de prótesis capilares.

Con estas actividades, el Gobierno de Monterrey reunió servicios de salud, orientación y apoyo emocional para promover la prevención del cáncer de mama y acercar recursos a las mujeres que necesitan atención durante su tratamiento.