Promueve Monterrey educación ambiental durante Alameda de Pinta

Familias participaron en actividades sobre reciclaje, manejo de residuos y consumo responsable durante la jornada organizada en la Alameda Mariano Escobedo

Con actividades lúdicas y de concientización, el municipio de Monterrey participó este domingo en Alameda de Pinta, donde cientos de familias disfrutaron de una jornada enfocada en el cuidado del medio ambiente y la convivencia ciudadana.

A través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, personal de Cultura Ambiental instaló diversas dinámicas en la Alameda Mariano Escobedo, entre ellas la Lotería de Residuos, una actividad recreativa que permitió a niños y adultos conocer la importancia de la correcta gestión de residuos, la reducción del uso de plásticos de un solo uso y la adopción de hábitos sostenibles.

“Con estas acciones, el Gobierno de Monterrey continúa impulsando estrategias de educación ambiental que contribuyen a disminuir la generación de residuos desde su origen y a promover una cultura de reciclaje y consumo consciente entre la población”, informó el municipio en un comunicado.

Como incentivo a la participación, los asistentes tuvieron la oportunidad de ganar plantas nativas y balones, promoviendo así el compromiso ciudadano con la conservación del entorno.

El municipio destacó que este tipo de acciones forman parte de su estrategia para fortalecer la educación ambiental, fomentar el reciclaje, impulsar el consumo responsable y contribuir a disminuir la generación de residuos desde su origen.

Durante la jornada también se resaltó la importancia de Alameda de Pinta como un espacio de convivencia familiar, activación física y participación ciudadana, donde además se desarrollan actividades culturales, recreativas y ambientales.

Esta iniciativa nació por impulso de la asociación civil Centro Civitas y cuenta con el respaldo de la administración municipal encabezada por el alcalde Adrián de la Garza.