Promueve Jesús Nava aproximación de ciudadanía con C4

Por: Diana Leyva 06 Noviembre 2025, 14:03

El presidente municipal invitó a vecinos de diversas colonias a visitas las instalaciones de monitoreo para mostrar la operatividad del sistema activo 24/7

El Gobierno de Santa Catarina impulsó la cercanía de sus ciudadanos con el C4 mediante visitas a las instalaciones de monitoreo. Habitantes de diversos sectores acudieron hasta el inmueble, donde el alcalde Jesús Nava les mostró el funcionamiento y operatividad de la infraestructura e inteligencia que se aplica en la vigilancia de las principales avenidas, calles y colonias de la municipalidad. “En Santa Catarina la estrategia de seguridad también incluye una parte muy importante que es reforzar la confianza de la población en la policía municipal e infraestructura, en este caso el C4, para proteger la integridad física y patrimonio de la gente”, expresó. Cabe destacar que se cuentan con 71 lectores de de placas vehiculares, 26 cámaras PTZ con movimiento, 123 cámaras vecinales, 18 torres de vigilancia y 21 cámaras de botones de pánico. También se cuentan con 600 chats vecinales con el fin de brindar una respuesta inmediata a los reportes que se reciben por parte de la comunidad. El presidente municipal concluyó que la participación ciudadana es vital para conocer las inquietudes y necesidades con el fin de brindar una mejor atención.